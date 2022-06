Man doet aanzoek in Disneyland, maar personeelslid verpest het moment volledig: «Wat een loser!» (video)

Een huwelijksaanzoek voor het kasteel van Disneyland Parijs, daar droomt menig koppel van. Deze man had het grootse moment tot in de puntjes voorbereid, maar had geen rekening gehouden met een overijverig personeelslid.

Het viraal gegane clipje van het aanzoek toont hoe de man op één knie gaat op een platform vlak voor het prachtige kasteel in Disneyland Parijs. Alles gaat goed en de vrouw lijkt dolgelukkig ‘ja’ te zeggen, maar dan komt er plots een werknemer van het pretpark aangestormd. Die pakt het ringdoosje zonder pardon uit de handen van het kersverse verloofde paar. Vervolgens gebaart hij dat het koppeltje het platform meteen moet verlaten.

«Ze zei ja», horen we de man tegen de Disneyland-werknemer zeggen. Waarop die: «Dat is geweldig, maar als ze hier ja zou zeggen zou het nog beter zijn.» Omstaanders laten intussen hun onvrede merken met luid boegeroep.

The happiest place on Earth…unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx — BROTHER (@BrotherHQ) June 3, 2022

Toestemming gevraagd

Net als de getuigen van het gênante moment kunnen sociale media-gebruikers geen begrip opbrengen voor de tussenkomst van het personeelslid. Zeker omdat de man voor zijn aanzoek vooraf toestemming had gevraagd aan het pretpark, zo beweert zijn beste vriend, die het filmpje eerst postte op Reddit. «Ik geloof nooit dat die man genoeg betaald wordt om zoveel om zijn job te geven» en «wat een loser» klinkt het onder meer in de reacties.

