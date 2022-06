Hondje met ontploft kapsel is ster van het internet: «Ik lach me krom!» (video)

Honden: ze komen in alle vormen en maten, en af en toe ook met een bijzonder kapsel. Deze puppy deed al menig internetgebruiker in lachen uitbarsten door haar statisch geladen kapsel.

Hondje Catarina is al 8 jaar beste maatjes met haar baasje Rosario, maar nog nooit had die haar viervoeter met zo’n aparte look gezien. Rosario kon het moment waarop Catarina’s kapsel helemaal ontplofte door de statische elektriciteit – een gevolg van hard op de zetel te wrijven – vastleggen in een TikTok-video, tot groot jolijt van het internet. «Ik besterf me van het lachen», klinkt het onder meer. Anderen zien dan weer een gelijkenis met zichzelf in hondje Catarina. «Dit is exact mijn kapsel wanneer ik opsta», zegt iemand.

