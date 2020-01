De 60-jarige Nederlander Rob van der Meulen zal voortaan twee keer nadenken voordat hij weer een Twix eet. De chocoladereep werd hem bijna fataal nadat hij zich verslikte op de autosnelweg nabij Kortrijk.

Van der Meulen was onderweg naar Frankrijk op vakantie toen het op de E403 in Aalbeke, dichtbij Kortrijk, bijna compleet misging. Tijdens het rijden at hij een Twix, maar verslikte zich. Het gevolg was dat de man schrok en daardoor de weg niet meer goed zag. Hij kwam in de berm terecht en gleed drie meter naar beneden de greppel in.

Bestemming niet bereikt

Gelukkig liep alles goed voor de man af. Hij kon alles nog navertellen. Hij kon zelfs uit zijn gecrashte voertuig kruipen en leek zonder al teveel kleurscheuren af te komen. “Ik hoop dat ik toch nog op mijn bestemming raak”, vertelde de Nederlander aan Het Nieuwsblad. Zijn auto kwam er minder goed af. De Volkswagen Transporter raakte aan de zijkant beschadigd door het ongeluk.

Het bericht Man crasht nadat hij zich verslikt in chocoladereep verscheen eerst op Metro.