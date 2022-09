KNAP. Beveiligingsagente doet monden openvallen met geïmproviseerd stukje opera in Londense metro (video)

In heel wat stations ter wereld staat een piano waar pendelaars naar hartenlust op kunnen tokkele, maar niet zo in het Britse metrostation London Bridge: sinds deze zomer kunnen mensen zich er namelijk uitleven op een heus Victoriaans pijporgel. En professioneel orgeliste Anna Lapwood maakt daar al eens graag gebruik van, al had ze zich nooit kunnen inbeelden dat het tot zo’n ontroerend moment zou leiden.

Anna stapte enkele dagen geleden spontaan uit de ‘tube’ in het London Bridge station om op de orgel een eerbetoon te spelen voor Queen Elizabeth II. Op een zeker moment stapt beveiligingsagente Marcella op Anna af en vraagt haar of ze ‘Lascia Ch’io Pianga’ kan spelen. Vanzelfsprekend kan de orgeliste dit en voor Anna het goed en wel beseft, haalt Marcella haar klok van een stem boven. Prachtig!

This was so moving. Spontaneously stopped off at the London Bridge station organ to play a couple of pieces for the Queen. This lovely security guard, Marcella, asked if I could play Lascia ch'io pianga. Turns out she trained as a singer! ❤️ pic.twitter.com/c8vqaRyFge — Anna Lapwood (@annalapwood) September 11, 2022





(And yes – she got the audience and applause she deserved by the end!! We ended up doing a whole load of duets and it was pure joy ❤️) pic.twitter.com/dDngdIPkmp — Anna Lapwood (@annalapwood) September 11, 2022





Marcella, the rather brilliant security guard at London Bridge Station, belts out Lascia ch’io pianga as @annalapwood plays organ for the Queen pic.twitter.com/fKzUgk5JbH — Owen Anslow (@oanslow) September 11, 2022





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/knap-beveiligingsagente-doet-monden-openvallen-met-geimproviseerd-stukje-opera-londense-metro-video