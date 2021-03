De Japanse miljardair Yusaku Maezawa gaat acht tickets aanbieden aan mensen die hem willen vergezellen op een toeristische ruimtereis rond de maan. De reis zou in 2023 moeten plaatsvinden met het ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Heb je altijd al eens een kijkje willen nemen in de ruimte, maar laat je bankrekening je niet toe om een zitje te boeken in een ruimtevlucht van SpaceX? Dan kan je het ook gewoon vriendelijk vragen aan Yusaku Maezawa. De Japanse miljardair heeft zijn plaatsje al te pakken, maar wil de unieke ervaring delen met anderen en zoekt acht mensen om hem te vergezellen, gratis en voor niets.

Kandidaat stellen tot 14 maart

De excentrieke Japanner was de eerste ruimtevaarttoerist die een zitje gereserveerd had aan boord van de Starship van SpaceX. Hij is nu van plan om ook acht andere burgers mee te nemen naar de reis rond de maan, zo heeft hij aangekondigd in een video.

“Ik nodig jullie uit om me te vergezellen op de reis”, zo zegt hij. Mensen van over heel de wereld kunnen zich tot 14 maart kandidaat stellen. Maezawa zal vervolgens acht mensen uitkiezen. De reis rond de maan zal gratis zijn voor hen, want Maezawa zal hun ticket betalen.

Verleg je grenzen

De kandidaten voor de missie ‘dearMoon’ moeten aan twee voorwaarden voldoen. Ze moeten bereid zijn “de grenzen te verleggen”. “Door de ruimte in te gaan, kan je iets doen dat nog groter is?”, vraagt Maezawa. De kandidaten moeten ook bereid zijn hun medereizigers te helpen bij datzelfde proces.

In totaal zullen tien tot twaalf mensen mensen deelnemen aan het eerste toeristische uitje rond de maan. De reis zou een kleine week duren.

De Japanner maakte meer dan twee jaar geleden bekend dat hij met SpaceX rond de maan zou vliegen. In eerste instantie was hij op zoek naar artiesten om hem te vergezellen. Maar hij zegt dat hij de selectiecriteria heeft uitgebreid, omdat hij zich gerealiseerd heeft dat “iedereen die iets creatiefs doet een artiest kan worden genoemd”.

