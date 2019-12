Een handige en niet lachwekkende vermomming, het is niet elke overvaller gegeven. Beste voorbeeld is deze Amerikaan, die er niets beter op vond dan een onderbroek over zijn hoofd te trekken…

Een jonge man stapte op 7 december een tankstation binnen in Moberly (Missouri). Hij had een geweer bij zich en was onherkenbaar door een grijze onderbroek over zijn hoofd. De man kreeg wat hij wilde en maakte zich uit de voeten.

Bomma-onderbroek

De politie van Moberly plaatste een oproep op Facebook in de hoop de overvaller te kunnen vatten. Het bericht kreeg de lachers op de hand en ging meteen viraal, met meer dan 700 reacties en 2.000 delingen. “Het lijkt erop dat hij net in de ondergoedlade van een oma had gezeten. Hopelijk voor hem waren het niet de vuile exemplaren”, klinkt het onder meer.

Gearresteerd

Uiteindelijk slaagde de politie erin om de dader te identificeren. De 26-jarige Shawn K. McCormick werd opgepakt en verschijnt binnenkort voor de rechter.

