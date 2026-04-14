Influencer gaat op date in wel héél gewaagde outfit: “Ga je echt zo buiten?!” (video)

Een Australische fashionista krijgt de wind van voren nadat ze haar volgers liet zien welke outfit ze droeg tijdens een date. “Mooi lichaam, maar geen klasse”, klinkt het kritisch.

Stephanie Collier is een 37-jarige influencer die regelmatig filmpjes deelt waarin ze haar meer dan één miljoen volgers toont welke outfit ze draagt. Onlangs hulde ze zich in een gedurfde, strak aansluitende catsuit met speelse uitsparingen en subtiel doorschijnende details. “Mijn date night-outfit voor vrijdagavond”, schrijft ze erbij.

Gemengde reacties

Er kwam meteen een stortvloed aan reacties op haar Instagrampost, al waren die niet allemaal positief. “Ga je naar een stripclub of zo?”, “Wat is dit in godsnaam?!”, “Ga je echt zo buiten?!”, “Dit is niet echt empowering voor vrouwen” en “Mooi lichaam, maar geen klasse”, luidt het in het kritische kamp. Anderen vinden haar outfit wél leuk. “Prachtige outfit”, “Ik zou de hele avond blijven kijken” en “Je ziet er geweldig uit”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram