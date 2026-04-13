Dit openbaar toilet heeft een waanzinnig uitzicht: “Ik ga hier niet meer weg” (video)

Je boodschap doen in stijl…

Openbare wc’s: ze kunnen soms behoorlijk tegenvallen. Maar af en toe word je ook aangenaam verrast. Neem nu dit toilet in de regio Hardanger, nabij Voss in Noorwegen. Vlakbij bevindt zich een indrukwekkende waterval van 150 meter hoog, de Skjervsfossen. Raad eens waar je op uitkijkt terwijl je rustig je ding doet? Inderdaad.

Blijven zitten

Een toerist deelde het opvallende plekje op TikTok, waar het filmpje bijna een miljoen keer bekeken werd. “Het mooiste toilet dat ik ooit heb gezien”, “Het probleem is dat ik daar gewoon voor altijd zou willen blijven”, “Als dit de boel niet op gang krijgt, dan weet ik het ook niet meer”, en “Dit is zo mooi, ik zou hier nooit meer weggaan”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: TikTok