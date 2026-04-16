HomeNieuwsBizarNummerplaat van Range Rover gaat viraal: "Zeker en vast een Club Brugge-supporter!"...
Nummerplaat van Range Rover gaat viraal: "Zeker en vast een Club Brugge-supporter!" (foto)

Door Den B.
0

En het klopt nog ook!

Af en toe mag een mens eens extra genieten van het leven, toch? Daar hoort ook een gepersonaliseerde nummerplaat bij. De eigenaar van onderstaande Range Rover Sport betaalde 1.000 euro – want zoveel kost een zelfgekozen nummerplaat nog steeds – om ‘BLVNGOAN’ op zijn plaat te laten zetten.

De foto dook op in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt en werd massaal bekeken. “Blijven gaan!”, en “Haha, en dat op een Range Rover…”, wordt er gereageerd. Maar de meesten zien toch vooral een link met voetbalploeg Club Brugge. “Zeker en vast een Club Brugge-supporter!”, en “Da’s nen boer”, lezen we in de reacties.

Wie óók reageert, is de eigenaar zelf. Dat blijkt een Aalstenaar te zijn die een frituur uitbaat en inderdaad fan is van de eersteklasser. “Da’s die van mij! De slogan komt van Club Brugge en is een beetje ons motto: blijven gaan”, klinkt het. Ziezo, mysterie opgelost!

Foto: Facebook

Vorig artikel
Influencer gaat op date in wel héél gewaagde outfit: “Ga je echt zo buiten?!” (video)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel