Influencer beleeft gênant moment in fitness: “Daarom ga ik altijd zonder onderbroek sporten” (video)

Een Amerikaanse fitness-influencer bevond zich onlangs in een hachelijke situatie tijdens het sporten. Ze deelde de beelden van het bewuste moment op TikTok om aan te tonen dat ze daarom liever sport zonder slip aan.

Sophie Dolce is een fervente fitnesster die haar work-outs regelmatig deelt op TikTok. Onlangs maakte ze echter iets gênants mee tijdens het sporten. Ze droeg voor een keer wél een onderbroek, wat op een bepaald moment voor hinder zorgde. “Normaal gezien ga ik zonder slip sporten, maar omdat ik deze keer een joggingbroek droeg, opteerde ik toch voor een onderbroek. Die baande zich echter een weg in een plek waar ze niet hoort te zijn. En ik kan er niets aan doen, want er zijn hier heel wat mensen. Het zit zo ongemakkelijk”, vertelt ze op het filmpje.

Herkenbaar

Het bewuste moment is te zien op TikTok, waar er inmiddels al bijna 50.000 kijkers getuige van zijn. “Daarom ga ik altijd zonder onderbroek sporten”, schrijft Sophie bij het filmpje. Dat zorgde voor hilariteit bij haar volgers, al herkenden enkele volgers het probleem ook. “Ik ben zo blij dat ik niet de enige ben die graag zonder slip gaat sporten”, “Ik heb er nog nooit spijt van gehad om zonder onderbroek te sporten. Het duurt even om eraan te wennen, maar het is anders zo onhygiënisch en het zit ongemakkelijk”, en “Team sliploos!”, wordt er gereageerd. “Zonder onderbroek? Nee, dat doe ik niet. Het is in de fitness niet altijd even proper”, klinkt het ook in de reacties.

Foto: TikTok