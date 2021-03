Plots iets in je eten vinden waarvan je zéker weet dat het er niet thuishoort: het is de nachtmerrie van elke moderne mens. De Amerikaanse comedian Jensen Karp beweert enkele walgelijke resten in zijn pak Cinnamon Toast Crunch – ontbijtgranen met kaneelsmaak – gevonden te hebben: garnaalstaarten, uitwerpselen van ratten en flosdraad. De producent acht zoiets onmogelijk.

“Eumh, Cinnamon Toast Crunch, waarom zitten er garnaalstaarten in mijn cornflakes?” tweette komiek, schrijver en allround-mediapersoonlijkheid Jensen Karp dinsdag. De bijgevoegde afbeelding laat weinig aan de verbeelding over: tussen de goudbruine kaneelvierkantjes liggen ook twee goudbruine dingen die erg veel weg hebben van een gesuikerde garnaalstaart.

Ummmm @CTCSquares – why are there shrimp tails in my cereal? (This is not a bit) pic.twitter.com/tTjiAdrnVp — Jensen Karp (@JensenKarp) March 22, 2021

Karp beweert de misselijkmakende resten te hebben ontdekt nadat hij al een kom van de ontbijtgranen had opgegeten. De besmette doos kwam uit een familieverpakking met nog andere dozen, die Karp had gekocht in een filiaal van supermarkt Costco in Woodland Hills, Californië. Tegen beter weten in besloten hij en zijn vrouw, actrice Danielle Fishel, de andere dozen uit de verpakking ook van naderbij te bekijken. Wat ze daar aantroffen, stelde hun kokhalsreflex nog meer op de proef.

Uitwerpselen

Het beroemde koppel ontdekte dat sommige van de besuikerde vierkantjes bevlekt waren met zwarte worstjes. Karp vroeg zijn aandachtige Twitter-publiek wat dat in godsnaam kon zijn. Het antwoord was mogelijk nog erger dan verwacht: uitwerpselen van ratten, klonk het bij velen. “Ik schreeuwde het uit”, schreef Karp op een van die antwoorden. Naast “een vreemd met kaneel bestrooid ding dat op een erwt leek”, vonden ze nóg iets anders. Een van de zakken was dichtgeplakt met een stuk doorzichtige tape – alsof die al eens open was geweest. In de zak zagen ze een wit draadje dat verdacht hard op flosdraad leek.

Twitter / @JensenKarp

Na de eerste tweet over de garnaalstaarten reageerde de producent van Cinnamon Toast Crunch dat ze het betreurden dat Karp zoiets gevonden had. Ze zouden het melden en de doos vervangen. Maar onder druk van de snel oplaaiende Twitter-controverse kwam de producent plots toch met wat meer uitleg. De ‘garnaalstaarten’ waren “een ophoping van kaneelsuiker, wat soms gebeurt wanneer de ingrediënten niet goed worden vermengd”, klonk het. “We verzekeren je dat er geen enkele mogelijkheid is op een kruisbesmetting met garnalen.”

“Nationaal schandaal”

De komiek was niet overtuigd, net zomin als andere Twitteraars. “Ik zou m’n mond eraf snijden als ik van jou was”, schreef acteur Seth Rogan, terwijl journalist Dana Schwartz het een “nationaal schandaal” noemde. Ook Karp is niet opgezet met de manier waarop Cinnamon Toast Crunch en moederbedrijf General Mills de zaak aanpakt. “Hun initiële reactie was dat het suiker was. Niet dat ze het gingen onderzoeken. Het is een dodelijke allergie voor velen (en niet-koosjer) en dat leek er niet toe te doen.”

Karp informeerde De Amerikaanse Food and Drug Administration en bracht de ‘garnaalstaarten’ en ‘rattenuitwerpselen’ naar een labo. Maar ongeacht de resultaten zal hij nooit meer Cinnamon Toast Crunch eten, zweerde hij bij TMZ. Ook een bioloog zal de ‘garnaalstaarten’ met een microscoop onderzoeken en aan de hand van DNA de exacte soort proberen te bepalen. Wij houden onze adem in voor de uitkomst.

Twitter / @JensenKarp

