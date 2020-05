Leuk nieuws voor de fans van ‘The Conjuring’, een horrorfilm die gebaseerd is op de spookachtige taferelen in het Harrisville-huis in Rhode Island. Vanaf 9 mei kan je een week lang live meevolgen hoe het er daar aan toegaat.

Vorige zomer trok een Amerikaans koppel in het beruchte Harrisville-huis in Rhode Island. Dat huis en de onverklaarbare zaken die er in het verleden gebeurd zijn, vormden de inspiratie voor de horrorprent ‘The Conjuring’.

Zwevende stoel

De film uit 2013 gaat over het waargebeurde verhaal van de familie Perron, die in de jaren 70 in het bewuste huis woonden en geestenjagers Ed en Lorraine Warren inschakelden om te onderzoeken wat er gaande was. De oudste dochter van het gezin Perron, Andrea, getuigde eerder al over de spookachtige taferelen. “Mijn moeder begon plots een taal te spreken die ik nog nooit gehoord had, met een stem die niet de hare was. Haar stoel begon te zweven en ze werd door de kamer gegooid”, klonk het.

“Lastig om alleen thuis te zijn”

Ook de huidige bewoners, Cory en Jennifer Heinzen, maakten al erg vreemde dingen mee in het huis. “Deuren die plots openen, voetstappen, geklop, … Het gebeurt hier vaak. Ik vind het nog altijd lastig om alleen thuis te zijn. Ik heb niet het gevoel dat er een duivel ronddwaalt, maar er is iets. Er gebeuren te veel onverklaarbare dingen”, vertelde Cory een tijdje geleden aan The Sun Journal.

Vlieg op de (behekste) muur

Vanaf 9 mei wordt het gevreesde huis een week lang gelivestreamd. “De hele wereld is in lockdown, en dat geldt ook voor het gezin dat in het Harrisville-huis woont. Via de livestream kan je zien hoe de familie geconfronteerd wordt met de bizarre toestanden in het huis. Er worden verschillende seances en onderzoeken georganiseerd. Ook de voormalige bewoonster Andrea Perron en bekende geestenjagers, zoals Dave Schrader, Kristen Luman en Susan Slaughter zullen van de partij zijn.

De livestream zal jammer genoeg niet gratis zijn. Een sessie van 24 uur kost 4,5 euro, voor de ganse week betaal je 18 euro.

Het bericht Huis waar ‘The Conjuring’ op gebaseerd is, wordt week lang gelivestreamd verscheen eerst op Metro.