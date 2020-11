Een vrouw heeft duizenden euro’s gespendeerd aan dierenartskosten voor haar ruftende hond, maar dat bleek uiteindelijk tevergeefs. Van de echte oorzaak van de vreselijk stinkende scheten schoot de vrouw in een colère, die ze in woorden omzette op sociaal mediaplatform Reddit.

De vrouw vertelt dat ze aan tafel zat met haar man toen ze plots een enorme stank waarnam. “Mijn man trok onmiddellijk een vies gezicht, dus ik wist dat ik het niet enkel had geroken”, klinkt het. “Ik ben zwanger en mijn reukvermogen is nu dus een beetje gevoelig. Ik kon de geur niet uitstaan en verliet de kamer.”

De stank was echt niet te harden en de hond werd meteen als schuldige aangeduid. “Het rook echt een beetje naar rotte eieren. De hond laat ook wel scheten(net als wij), maar een scheet die zo stinkt, dat was niet normaal.”

“Ik werd er gek van”

De dagen daarna bleef de stank soms opduiken. De vrouw deed er alles aan om de geur te verdoezelen, maar geurstokjes en -kaarsen waren niet voldoende. Ze gooide het over een andere boeg en zette de hond op een ander dieet. Maar ook dat hielp niet.

Radeloos trok de vrouw naar de dierenarts. Die keerde de hond binnenstebuiten, maar dat leverde niets op. De resultaten van de onderzoeken wezen uit dat het beest kerngezond was. “Ik werd er gek van”, schrijft de vrouw. “Ik begon ongerust te worden: wat als er iets onverklaarbaars met hem aan de hand was? Wat als we hem zouden verliezen? Ik was zo gestresseerd.”

“Toen ik helemaal instortte deed mijn man plots een bekentenis – na vijf weken radeloosheid -: het waren zijn scheten geweest.”

“Wat een monster”

De vrouw was zo kwaad dat ze haar man zelfs even uit huis gooide. “Ik vond het voor alle duidelijkheid niet erg dat hij op dat moment had gelogen, maar hij WIST dat we naar de dierenarts gingen en dat de dierenarts zich het hoofd brak over onze hond.” En wat nog erger is: hij ging zelfs mee naar vijf dierenartsconsults.

“Ik zei hem klaar en duidelijk dat hij me de helft van de dierenartsrekeningen terug moest betalen, het huishoudgeld dient niet voor zulke bullsh*t.” De man maakte zelf een doktersafspraak om uit te zoeken waarom hij die stinkende scheten liet, maar hoe dat afliep blijft een raadsel.

De commentaren op Reddit zijn alvast niet mals voor de man. “Wat een monster”, noemt iemand hem. “Zo gemeen voor de hond. Hoeveel keer heeft de dierenarts bloed moeten trekken voor al die onderzoeken?” klinkt het bij iemand anders.

