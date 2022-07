Grootste hophandelaar waarschuwt: «Er zal wereldwijd minder bier worden geproduceerd»

Er zal dit jaar wellicht wereldwijd minder bier worden geproduceerd. Zo houdt ’s werelds grootste hophandelaar BarthHaas uit Neurenberg rekening met een daling van 0,5 tot 1 procent, verklaarde topman Peter Hintermeier maandag. Maar, waarschuwt hij, het is momenteel erg moeilijk om precieze vooruitzichten te geven.

«Net als de hele wereldeconomie is ook de brouwerijsector hard getroffen door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne», aldus Hintermeier. Ongeveer 5 procent van de wereldwijde bierproductie wordt in Rusland en Oekraïne gebrouwen.

Vorig jaar bezette Rusland met 8,2 miljard liter de zesde plaats op het lijstje van ’s werelds grootste bierproducenten, net na Duitsland, dat volgens BarthHaas met 8,5 miljard liter op de vijfde plaats stond. De vier grootste bierproducenten ter wereld waren China met 36 miljard liter, gevolgd door de VS met 20,4 miljard, Brazilië met 14,3 miljard en Mexico met 13,5 miljard liter.

Hop genoeg

De slabakkende bierproductie is in elk geval niet te wijten aan een gebrek aan hop. Vorig jaar is namelijk nog aanzienlijk meer hop geoogst dan nodig. Omdat landbouwers meestal langlopende leveringscontracten hebben, heeft dit voor hen echter minder gevolgen dan de momenteel stijgende kosten voor bijvoorbeeld energie en arbeid, vervolgt Hintermeier. Hij voegt er aan toe dat de huidige oogst in Europa wel een pak minder goed zou kunnen uitvallen als gevolg van de droogte in onze contreien.

