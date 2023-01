Galerij-eigenaar besproeit dakloze vrouw om haar weg te jagen: «Barbaars»

Een galerij-eigenaar uit San Francisco ligt onder vuur, nadat een video opdook waarin hij een dakloze vrouw met water besproeit. Hij wou haar wegjagen van de stoep voor zijn winkel ‘Foster-Gwin Art and Antiques’. De man geeft zijn daden toe, maar biedt geen excuses aan.

In de ophefmakende video, die al meer dan 12 miljoen keer bekeken werd, is te zien hoe Collier Gwin, een galerij-eigenaar uit San Francisco, een vrouw zonder huisvesting probeert weg te jagen met een waterslang. De vrouw begint te schreeuwen, maar Gwin blijft achteloos achteruit leunen met de slang in zijn handen. Hij wijst naar de straat en roept dat ze zich moet verplaatsen. «Ga je elders naartoe?» , dreigt hij.

Op het regionale televisiestation KGO-TV doet Gwin zijn verhaal. Hij ontkent zijn daden niet: «Ik begrijp helemaal wat voor vreselijk ding dit is om te doen. Maar ik begrijp ook hoe vreselijk het is om haar op straat te laten leven.»





Gwin zegt dat hij haar al meermaals probeerde te helpen de afgelopen weken. «We hebben de politie gebeld, zeker 25 keer. Dan verblijft ze twee dagen in een opvangcentrum, of twee dagen in de gevangenis, en daarna droppen ze haar hier weer op straat.»

Geen excuses

Vorige week maandag, toen het incident plaatsvond, probeerde hij opnieuw tevergeefs haar te helpen. Toen ze weigerde, haalde hij zijn tuinslang boven.

Gwin is zich ervan bewust dat de video met walging onthaald wordt, maar hij wil geen excuses aanbieden: «Ik vind het moeilijk om mij te verontschuldigen wanneer we niet geholpen werden met de situatie.»

Vernietigende reacties

Maar online kan hij maar op weinig begrip rekenen. «Dit is respectloos», klinkt het op Twitter. «Wat een verachtelijke daad», schrijft een andere Twitteraar. En ook nog: «Dit is waanzinnig, onmenselijk, barbaars gedrag. Waarom kan die man daarmee wegkomen?»

