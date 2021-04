Een appel per dag houdt de dokter weg. Het is een gezegde zo oud als de straat, al zijn de meningen verdeeld over het waarheidsgehalte van de uitdrukking. Vandaag hebben we het echter niet over appelen, maar paddenstoelen.

In tegenstelling tot de ronde, sappige appel is de paddenstoel niet altijd de publiekslieveling. Door de uitgesproken smaak en textuur moet menigeen kokhalzen bij het idee alleen. Als ook jij een paddenstoelenhater bent, zet je die negatieve gevoelens toch maar beter aan de kant in de toekomst. De paddenstoel doet namelijk veel goeds voor je lijf.

18 gram

Dat is alvast de conclusie van een nieuw onderzoek van het Penn State Cancer Institute. Voor de studie baseerden de wetenschappers zich op zeventien andere onderzoeken met betrekking tot kanker die gepubliceerd werden tussen 1966 en 2020. Daaruit leidden ze af dat er een verband bestaat tussen het vermijden van kanker en de consumptie van paddenstoelen. Mensen die dagelijks 18 gram eten, het equivalent van een middelgrote champignon, zouden het risico op kanker met 45% verkleinen. Vooral het risico op borstkanker zou afnemen.

Ergothioneïne

Maar wat zorgt ervoor dat paddenstoelen zo’n gunstig effect hebben op onze gezondheid? Volgens Djibril M. Ba, één van de wetenschappers aan de basis van de studie, heeft dat alles te maken met ergothioneïne. “Paddenstoelen zijn de voornaamste bron van ergothioneïne, een unieke en erg krachtige antioxidant en cellulaire beschermer. Het aanvullen van antioxidanten in het lichaam kan helpen tegen oxidatieve stress en zo het risico op kanker verkleinen.” De wetenschappers voegen er nog aan toe dat het niet nodig is om te kiezen voor dure varianten, elke champignon verkleint de kans op kanker.

