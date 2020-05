Mensen zijn echte gewoontedieren en meestal zeggen die kleine gewoontes die we zelf als vanzelfsprekend beschouwen veel over onze persoonlijkheid. Vaak wordt gezegd dat je iemands karakter kan afleiden op basis van de boeken in zijn boekenkast. Volgens verschillende gedragswetenschappers kan je dat echter ook achterhalen door veel subtielere zaken, zoals de manier waarop we een rol toiletpapier op de houder steken.

Hoewel veel gewoontes automatisch en onbewust gebeuren, kunnen ze inzicht bieden in onze persoonlijkheid. Hieronder zetten we de vier vreemdste of interessantste zaken op een rijtje, namelijk hoe we toiletpapier op de houder steken, onze wandelbeweging, onze eetgewoontes en ons handschrift. Het gaat hierbij vaak om tendensen die niet absoluut zijn en niet voor iedereen perfect zullen kloppen, maar waarin velen zich zullen herkennen.

Toiletpapier

Er is al veel inkt gevloeid over de juiste manier waarop we een rol toiletpapier op de houder zouden moeten steken. Sommige mensen rollen de velletjes bovenlangs, terwijl anderen dat langs onder doen waardoor ze dichter tegen de muur hangen. Volgens de Amerikaanse Dr. Gilda Carle vertelt deze gewoonte veel over onze persoonlijkheid. Ze nam een enquête af bij 2.000 mannen en vrouwen, die moesten zeggen hoe ze toiletpapier op de houder staken. Daarna kregen ze ook vragen over hoe ze assertief ze waren in hun relaties op een schaal van 1 tot 10.

Daaruit bleek dat de mensen die het toiletpapier langs boven rolden vaker een dominante persoonlijkheid hadden, terwijl degenen die het langs onder deden zich eerder onderdanig opstelden. Als het je niet echt uitmaakt, vermijd je liever conflicten en ben je flexibel. Verander je in de openbare toiletten wel eens een wc-rol die langs onder hangt naar boven? Dan ben je volgens Carle een extreem dominant type.

I’m not one to judge people, but I will judge you on how you put the toilet paper on the holder. pic.twitter.com/pfACUXtd91 — Kelci Fisher (@kelcilenee) July 9, 2017

Wandelbeweging

Je wandelbeweging heeft ook veel te maken met je karaktertrekken. De Amerikaanse experte in lichaamstaal, Patti Wood, stelt namelijk dat snelle wandelaars vaak heel productief zijn en een logische ingesteldheid hebben. Dat zijn bewonderenswaardige eigenschappen, maar daardoor kan je tegelijk ook wat competitief en koeltjes overkomen.

Stap je met je borst vooruit, je schouders naar achteren en met opgeheven hoofd dan heb je een grappige, charismatische en sociale persoonlijkheid. Veel beroemdheden en politieke leiders wandelen niet toevallig op die manier. Als je met je ogen op de grond gericht rondloopt, ben je eerder introvert en beleefd.

lalisa lisa from blackpink red black outfit mma 161119 blonde hair cheese head confident confidently fixing hair smiling walking leading the pinks jennie rosé jisoo to the red capret bad bitсhes walk thru spend your last on me long hair cute face waist skinny reaction vid video pic.twitter.com/RymrTZNhal — lisa reaction videos (@lalisareactions) May 8, 2020

Eetgewoontes

Volgens de Amerikaanse gezondheidspsychologe Julia Hormes verraadt de manier waarop je eet veel over je persoonlijkheid. Zo zouden trage eters zelfzeker zijn, graag de controle hebben over hun eigen leven en dat van anderen en levensgenieters zijn. Mensen die snel eten zijn over het algemeen ongeduldiger en ambitieuzer.

Ook wat je allemaal eet, is belangrijk. Omnivoren zijn uit op opwinding en nemen frequenter risico’s, terwijl kieskeurige eters die niet veel lusten vaak last hebben van angst en neurotische trekjes. Personen die het vlees, de groenten en het zetmeel op hun bord liever van elkaar gescheiden houden zijn heel voorzichtig, zorgvuldig en hebben oog voor detail.

Yes I eat my food with a food separating plate. Got a problem? #DontTouch pic.twitter.com/HSkpFKZV — Tana Baxter (@tana_baxter) January 22, 2013

Handschrift

De studie van de grafologie probeert uit het geschrift persoonlijkheidskenmerken af te leiden. De professionele grafoloog Kathi McKnight beweert dat handschriftexperts meer dan 5.000 karaktertrekken kunnen identificeren op basis van ons geschrift. Mensen die groot schrijven, hebben vaak eerder een extraverte persoonlijkheid en zoeken de aandacht op. Personen met een klein handschrift zijn daarentegen vaker introvert en hebben een hoog concentratievermogen.

Die vaststelling klinkt vrij logisch, maar ook de richting van je letters kan je iets over jezelf vertellen. Als je geschrift een beetje naar rechts helt, ben je vriendelijk, maar impulsief. Als het schuin naar links loopt, ben je eerder een gereserveerde en individualistische persoon. Schrijf je perfect recht? Dan heb je een logische en pragmatische persoonlijkheid.

Daarnaast is de druk die je op je schrijfgerei zet een indicator van je karakter. Als je je pen of stylo hard op het papier drukt, wijst dat erop dat je snel reageert en vaak sterke emoties hebt, maar een lichte druk betekent juist dat je gemakkelijk in de omgang bent. Als je meer wil weten over wat de manier waarop je specifieke letters schrijft over jou kan vertellen, kan je terecht op deze website.

i started writing my essay and then realised that my handwriting is so so so small

HOW AM I SUPPOSED TO WRITE 2 PAGES ABOUT MEXICAN EDUCATION?? pic.twitter.com/TkwyTW0acx — dana (ia bc online school) (@yutosunflxwer) May 18, 2020

Het bericht Dit zeggen deze vier bizarre gewoontes over jou verscheen eerst op Metro.