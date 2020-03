Rae is een echte instagram influencer met zijn 35.000 volgers. De kleine golden retriever loopt van bij zijn geboorte met slecht één oor. En dat rechteroor staat dan nog is helemaal bovenaan haar hoofdje.

Rae, een kleine golden retriever, is met maar één oortje geboren nadat er bij de geboorte iets misliep. Gelukkig heeft de hond geen last van zijn afwijking en loopt hij vrolijk rond. Haar baasje Sam besloot daarom om hem te adopteren en een instagram-account aan te maken voor het kleine diertje. Daarop deelt hij verschillende schattige foto’s en video’s van Rae. Het beestje zit nu al aan 35.000 volgers terwijl het account nog maar net gemaakt is. Geef nu zelf toe, zo’n een hondje wil je toch ook in huis?

View this post on Instagram No filter needed on this beautiful day for this Princess unicorn A post shared by Rae the Golden Retriever (@goldenunicornrae) on Mar 8, 2020 at 1:24pm PDT

View this post on Instagram STAAHHHHPPP A post shared by Rae the Golden Retriever (@goldenunicornrae) on Mar 5, 2020 at 2:15pm PST

Het bericht Dit schattige hondje heeft maar één oor verscheen eerst op Metro.