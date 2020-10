Een kitten die verschrikkelijke brandwonden had opgelopen in een brand is op wonderlijk wijze hersteld. Het beestje werd uiteindelijk geadopteerd door de dierenarts omdat niemand anders hem een gouden mandje wou geven. Ze gaf hem de gepaste naam ‘Fire Cat’.

Fire Cat, die amper zeven weken oud was, werd gevonden door de politie naast een kampvuur in het Engelse Derby. De agenten brachten het gewonde diertje meteen over naar het Pride Veterinary Centre, maar zijn overlevingskansen waren miniem.

Inzamelingsactie

Maar na een operatie om zijn oogje te redden en nadat zijn wonden verzorgd waren, begon de toestand van de kitten erop vooruit te gaan. Dierenarts Jenni Grutten organiseerde een geldinzamelingsactie zodat er genoeg centjes zouden zijn voor zijn behandeling. Na amper zes uur stond er al 2.000 pond op de bankrekening.

“We waren niet zeker of de behandeling zou aanslaan, maar we gingen ervoor”, zegt Jenni aan Metro UK. “We hadden nog nooit een katje moeten verzorgen dat zo erg verbrand was, maar we wilden hem een kans geven.”

Verbrande haren

“Zijn ogen, oren en snorharen waren ongelooflijk verbrand”, gaat Jenni verder. “Ook zijn lipjes waren helemaal weg. Hij rook naar verbrande haren omdat zijn vacht helemaal verschroeid was. Op een gegeven moment begon zijn huid te vervellen.”

Na een paar dagen verbeterde de toestand van Fire Cat. Maar omdat niemand hem kwam claimen, besliste Jenni om hem te adopteren. “Ik nam hem mee naar huis, en na een paar dagen begon zijn haar uit te vallen. Ik gaf hem een bad en smeerde zijn wonden in met vaseline. Maar zijn huid viel gewoon van zijn gezicht, neus en neusgaten.”

Gelukkig en slim

Ondertussen is Fire Cat helemaal gelukkig bij Jenni, haar man en hun tweejarig zoontje, die op de proppen kwam met de naam Fire Cat. “Hij is echt gelukkig en slim. Hij is precies zoals een gewone kitten, hij ziet er gewoon een beetje anders uit. Ik had niet gedacht dat zijn vacht opnieuw zou groeien, maar kijk, dat doet het dus wel. We hebben wel besloten dat we hem een tijdje niet meer buiten zullen laten”, beslist Jenni.

OPGEPAST: SCHOKKENDE BEELDEN

Het bericht Dit katje liep afschuwelijke brandwonden op, maar werd net op tijd gered verscheen eerst op Metro.