Velen van ons hebben moeite om de details van onze dromen te herinneren. Vaak vertoef je de eerste vijf minuten nadat je wakker bent geworden nog half in dromenland, maar ben je twee minuten later letterlijk alles vergeten. Hoe kan dat?

Iedereen droomt, maar veel mensen herinneren zich hun dromen niet als ze wakker worden. Sommige mensen kunnen zich korte, vreemde fragmenten van een droom herinneren, terwijl anderen er totaal geen weet meer van hebben. Een droom is een reeks beelden, gedachten en indrukken die zich in de geest afspeelt tijdens de slaap. Het is echter moeilijk om precies te zeggen waarom de ene persoon zich zijn dromen wel kan herinneren en de andere niet.

Hersenactiviteit

Dat je je dromen ’s ochtends vergeten bent, kan te maken hebben met hersenactiviteit – of het gebrek daaraan.Als je slaapt, doorloop je verschillende stadia die meerdere keren per nacht worden herhaald. Je begint met een lichte slaap en valt dan geleidelijk in diepe slaap. Daarna kom je in de zogenaamde REM-slaap terecht. In deze fase heb je de meeste dromen: je wordt achtervolgd door heksen of je vliegt samen met de buurtduiven boven de stad. De hersenactiviteit tijdens de REM-slaap is te vergelijken met de activiteit van iemand die wakker is. Dromen tijdens deze fase kost daarom best veel energie.

Dromen onthouden

Dat je je dromen ’s ochtends vergeten bent, kan te maken hebben met hersenactiviteit – of het gebrek daaraan. Tijdens het dromen werkt je kortetermijngeheugen nauwelijks en is slechts een klein deel van de hersenen actief. Om deze reden herinneren ons we de volgende ochtend amper iets van onze nachtelijke hersenspinsels.

Mensen die hun dromen wel herinneren zouden meer activiteit hebben in bepaalde hersengebieden die te maken hebben met informatieverwerking. Dat concludeerden onderzoekers van het Franse onderzoekscentrum voor neurowetenschappen uit Lyon. Daarnaast worden mensen die hun dromen onthouden vaker wakker per nacht, vaak onbewust. Daardoor weten ze ’s ochtends beter wat ze hebben gedroomd. Zeker als je wakker schrikt tijdens een REM-slaap, heb je veel kans dat je de droom nog zult herinneren.

