Neem jij de gratis zeepjes mee uit het hotel voor je vertrekt? We doen het allemaal om onze voorraad aan te vullen. Geef toe: thuis gebruik je ze helemaal niet en meestal eindigen ze bij het vuilnis. Hieronder lees je waarom het beter is om de zeepjes te laten liggen.

De bekende zeepjes in hotels zijn een must tijdens je verblijf. Voor je in je bed kruipt, neem je nog even lekker een warme douche waarbij je de zeepjes gebruikt. Meestal laat je ze liggen in het hotel, maar negen van de tien keer stop je ze in je koffer. Anders belanden ze in de vuilnisbak? Toch..?

Niets is minder waar. Deze zeepjes worden voor heel andere doeleinden gebruikt.

Clean the World

Clean the World is een bedrijf dat al deze zeepjes verzamelt en geeft aan derdewereldlanden. Hygiëne is in heel veel landen nog een groot probleem. Clean the World draagt daarom zijn steentje bij tot een betere wereld.

Shawn Seipler is de directeur van Clean the World. Hij vond het weggooien van de zeepjes een grote verspilling. Zo kwam hij op het idee en begon hij aan zijn bedrijf. Alle zeepjes in hotels worden verzameld en versmolten tot nieuwe zeepjes. Clean the World stuurt deze nieuwe zeepjes naar arme landen.

Het bericht Dit gebeurt er met achtergelaten hotelzeepjes verscheen eerst op Metro.