Een potje bedsport voor het slapengaan, het komt er misschien niet altijd van, maar leuk is het wel. Niet alleen is het goed voor je relatie om ’s avonds nog even samen te ontspannen en de tijd voor elkaar te nemen, maar het komt ook je nachtrust ten goede.

Je hebt vast al gemerkt dat je na een orgasme zonder moeite in dromenland belandt. Je lichaam is moe, je wordt overspoeld door hormonen en voor even denk je aan niets anders dan je genot. Je belandt in een soort roes en bekijkt alles door een roze bril. Maar wist je dat er ook standjes zijn die ervoor zorgen dat je écht diep in slaap valt?

Paradoxale slaap

Het is The Dozy Owl, een website gespecialiseerd in alles wat met onze slaap te maken heeft, die besloot om op onderzoek uit te gaan. Aan de studie namen 1.652 testpersonen deel die over een periode van 3 maanden 25 verschillende standjes moesten testen. Ze werden uitgerust met een slaapmonitor zodat de onderzoekers hun slaappatroon vervolgens konden analyseren.

Uit de resultaten bleek dat drie standjes in het bijzonder onze paradoxale slaap verlengen. Dat is de vierde fase in onze slaapcyclus en de fase waarin het merendeel van onze dromen plaatsvindt. Wil je snel en goed in dromenland belanden? Dan kan je eens proberen om op z’n hondjes klaar te komen. Daardoor wordt je paradoxale slaap met 43% verlengd. De lotuspositie komt met 39% op de tweede plaats en de spread eagle staat op drie met 35%. Tijd voor een test!

