Wie geen pastafan in hart en nieren is, heeft zich vast weleens afgevraagd waarom er zoveel verschillende soorten pasta bestaan. Kort, lang, dik, dun, gebogen, recht… Zelfs echte keukenprinsen en -prinsessen staan soms versteld over het aanbod. Maar ja, al die verschillende vormpjes proef je ook echt.

Als je al die verschillende pastasoorten naast elkaar legt en proeft, snap je al snel dat er wel degelijk een verschil bestaat. De ene vorm smaakt frisser, de ander leent zich beter voor een smeuïge roomsaus en nog andere varianten gaan dan weer hand in hand met een bolognese. Maar dé perfecte pasta die je saus precies goed vasthoudt en die ook nog eens aangenaam aanvoelt in de mond, die bestond nog niet als we Dan Pashman mogen geloven.

Cascatelli

De Amerikaan achter de podcast ‘The Sporkful’ besloot daarom om zelf aan de slag te gaan. Na drie jaar testen ontwikkelde hij zo de cascatelli. De vorm, een combinatie van de welbekende bucatini en een soort ruches, weet je pastasaus als geen ander aan zich te binden. Bovendien zorgen de rechte lijnen en de ietwat langere lengte er volgens Pashman voor dat de pasta beter in de mond ligt. Als je de uitvinding met je eigen smaakpapillen wil testen, zal je nog even geduld moeten hebben. De cascatelli wordt voorlopig namelijk enkel geproduceerd door het Amerikaanse bedrijf Sfoglini en die kunnen de grote vraag niet volgen. Hier kan je alvast meer info terugvinden.

Het bericht Deze soort pasta werkt het beste om je saus vast te houden verscheen eerst op Metro.