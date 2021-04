Trend en TikTok, de twee gaan hand in hand. De stroom aan nieuwigheden bijhouden is onbegonnen werk, want voor je het weet, duikt er weer iets nieuws op. Zeker op kookvlak is het sociale mediaplatform een schatkist vol tips.

We hadden het eerder al over de intussen befaamde fetapasta en nu is er weer een nieuw pastagerecht op het schouwtoneel verschenen. Het maal kreeg de toepasselijke naam honey comb pasta en zal heel wat kaas lovers weten te verleiden.

Rigatoni met kaas

De naam is misschien ietwat verwarrend op het eerste zicht, maar wordt al snel verduidelijkt wanneer je de bereidingswijze van het gerecht van naderbij bekijkt. Voor de maaltijd heb je namelijk rigatoni nodig, een pastasoort in de vorm van een buisje, maar een stuk groter dan macaroni. Die buisjes plaats je vervolgens rechtop in een ovenschaal zodat het geheel eruit komt te zien als een honingraat. Vervolgens werk je de pasta af met een saus naar keuze alvorens het geheel in de oven te schuiven, maar wij vielen als een blok voor de versie waarbij er eerst nog kaas in elk buisje wordt geschoven. Onderstaand filmpje toont je hoe het moet.

Het bericht Deze nieuwe pasta trend op TikTok is ideaal voor kaas lovers verscheen eerst op Metro.