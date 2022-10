Dame toont PIKANTE manier om roerei te maken: “Daarom ga ik nooit bij iemand eten!” (foto)

Eitjes bakken… Iedereen doet het zo op zijn eigen manier!

Van spiegelei tot roerei, van op voorhand in een potje de eieren klutsen tot er eens met een vork doorheen gaan tijdens het bakken. Je doet het vooral hoe je zelf wil, als het maar smaakt. Maar de manier die OnlyFans-model Kay op haar Twitter-pagina toont, doet toch menig wenkbrauw fronsen.

“Daarom ga ik nooit bij iemand eten!”

“Roerei als ontbijt”, plaatst ze met een knipoog bij onderstaande foto. Wat we zien? Wel… Laat ons zeggen dat er geen lepel of vork aan te pas komt. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een vibrator. Of dat ook écht zou werken, weten we niet. En ergens willen we het ook niet weten. “Daarom ga ik nooit bij iemand eten”, klinkt het in de reacties. “De eieren worden zo té vochtig vrees ik”, besluit een ander nog met een glimlach. In geen tijd ging haar grappige tweet dan ook viraal. Kijk maar:

scrambled eggs for breakfast 😋 pic.twitter.com/LXdCr6UtZA — k 🍪 (@yaitskayy) October 10, 2022

Foto: Twitter – Bron: Daily Star