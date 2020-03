Corona Willekes is haar naam beu. Het is zo erg dat de Nederlandse vrouw haar naam snel wil aanpassen. Maar eerst hoopt ze dat de virus in de media enkel nog covid-19 wordt genoemd. “Mijn naam is besmettelijk en wordt nu continu gelinkt aan de virus”, zegt ze.

De 57-jarige Corona Willekes uit Utrecht hoopt dat de Nederlandse media in de toekomst de naam covid-19 gaat gebruiken voor het nieuwe coronavirus. “Mijn naam wordt nu voor altijd gelinkt aan een virus”, zegt ze aan EditieNL. Nu twijfelt ze eraan om haar voornaam aan te passen. “Ik heb altijd heel mooie reacties gehad op mijn naam. Maar nu denk ik erover om hem te veranderen. Misschien naar de Franse variant Caronne”, vertelt Willekes. Nederland telt 44 inwoners met de voornaam Corona, in België zijn het er vijf volgens het rijksregister van 2019.

Hotel Corona

Het Hotel Boutique Corona in Den Haag haalt er dan weer voordeel uit. “Sinds er sprake is van het coronavirus maken mensen hier selfies voor het gebouw. We merken ook een stijging in het aantal reserveringen”, zegt Lisa Muller van het Corona Boutique Hotel aan EditieNL. Toch hopen de werknemers van het hotel dat het virus snel voorbij is, ondanks dat het enkel positief is voor hen.

