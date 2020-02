Uit een nieuwe studie blijkt dat cannabis roken je ontvankelijker maakt voor valse herinneringen. Mensen onder de invloed van marihuana zijn gevoeliger voor misinformatie, en herinneren zich dingen die niet gebeurden.

Het was al langer bekend dat de werkzame stof in wiet, THC, een nadelige invloed kan hebben op het geheugen. Maar een nieuwe studie van de universiteit van Maastricht gaat nog een stap verder: het roken van cannabis zou tot valse herinneringen kunnen leiden.

In het onderzoek van de universiteit liet het team 64 gezonde proefpersonen een joint roken. De mensen die meededen aan het onderzoek rookten in het dagelijkse leven af en toe cannabis. In de helft van de gevallen bevatte de joint THC, in de andere helft waren het joints zonder de werkende stof. De proefpersonen waren hiervan niet op de hoogte.

Misdaad in VR

“We hadden een virtual reality-scenario ontwikkeld, waarin mensen ofwel getuige waren van een misdaad, ofwel zelf een misdaad moesten uitvoeren”, zegt hoogleraar psychofarmacologie Jan Ramaekers, die het onderzoek uitvoerde. Zo zagen de proefpersonen bijvoorbeeld vanuit een trein iemand een agent aanvallen en daarna weglopen.

Op hetzelfde moment was er een tweede persoon aanwezig, die over de gebeurtenis vertelde. Maar in zijn verhaal waren er dingen die klopten en niet klopten. Een half uur na de proef werden de proefpersonen geïnterviewd. “Wat bleek uit de interviews, is dat de proefpersonen zich dingen konden herinneren die niet hadden plaatsgevonden”, aldus de hoogleraar. Dit kwam vooral voor als de vraagstelling suggestief was.

Een andere test was simpeler: de proefpersonen kregen een reeks woorden voorgelegd. Deze moesten ze herinneren en later opnieuw opsommen. “Dat is een klassiek paradigma waarmee we valse herinneringen kunnen meten”, vertelt Ramaekers. De proefpersonen die een joint met THC hadden gerookt, herinnerden zich vaak woorden die niet op de lijst stonden.

