Sinds de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande quarantainemaatregelen wereldwijd is sociale isolatie een gegeven waar we allemaal op tijd en stond mee geconfronteerd worden. Het is nu eenmaal niet makkelijk om helemaal in je eentje of met enkele huisgenoten te leven, zeker niet als je van nature een zeer sociale persoonlijkheid hebt.

Iedereen heeft zo zijn eigen manier om dat probleem aan te pakken. De één leert ermee leven, de ander praat de hele dag met anderen via sociale media en videogesprekken en nog anderen gaan bomen knuffelen.

Knuffelen in tijden van corona

“Waarom kom je niet naar het bos om de bomen te knuffelen en zo wat extra energie te krijgen?”, opperde de IJslandse boswachter Bergrun Arna Thorsteinsdottir deze week in de IJslandse pers. Het land spoort zijn inwoners aan om dagelijks een wandeling in de natuur te maken en om tijdens die tocht eens een boom vast te pakken voor een dikke knuffel. De bedoeling is wel dat mensen niet om het even welke groene reus vastpakken. De kans dat de meest toegankelijke bomen al eens zijn geknuffeld, is namelijk groot en het is niet de bedoeling dat iedereen dezelfde boom vastpakt – de kans op besmetting is dan namelijk groter. IJsland vraagt dan ook dat mensen op wat verder afgelegen bomen afstappen. Een boom knuffelen zou een ontspannend effect hebben, dus wellicht is het het proberen waard.

