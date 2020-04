Op sociale media staren mensen zich blind op onderstaande foto. Het kiekje werd gedeeld door een vrouw nadat ze haar hond had uitgelaten en merkte dat haar pug er amper zichtbaar op was. Ze daagde anderen op Facebook en Twitter uit om haar trouwe viervoeter te vinden. Zie jij hem?

Not even a joke, I just found him and yelled “oh my God” out loud, startling my wife and dog. — Emotional Support Virus (@WBourland530) April 4, 2020

FOUND IT! That’s the content we need right now. — Ellen M. Alex (@EllenMAlex) April 4, 2020

@mrg_ns i literally gasped and smiled when i saw him omg — adri (@adrithoeny) April 5, 2020

Can’t unsee it now. Such a happy little face! — Megan Barnard (@MsJonesMP) April 7, 2020

Het bericht BIZAR. Vrouw maakt foto van haar hond tijdens wandeling, maar kan jij hem vinden? verscheen eerst op Metro.