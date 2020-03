Een 61-jarige vrouw werd als eerste ooit gediagnosticeerd met het ‘urinary auto-brewery syndrome’, waarbij het lichaam zelf alcohol aanmaakt, die wordt uitgestoten via urine.

De aandoening wordt veroorzaakt door gist in de blaas, die suiker in haar urine omzet naar alcohol. Het proces is bijna exact hetzelfde als in een doorsnee bierbrouwerij.

Toen de vrouw telkens opnieuw een positieve alcoholtest aflegde dachten artsen dat de patiënt heimelijk kampte met een alcoholverslaving. De vrouw zelf beweerde nochtans bij hoog en bij laag nooit een druppel alcohol gedronken te hebben.

Alcoholmisbruik

Dr. Kenichi Tamama van het UPMC Presbyterian ziekenhuis in het Amerikaanse Pittsburgh verklaart dat de vrouw – die met diabetes en levercirrose kampt – aanspraak maakte op een levertransplantatie, maar van de wachtlijst voor een donor gehaald werd en verwezen werd naar een behandeling tegen alcoholmisbruik. Analyse van de bloedresultaten bevestigden echter dat er geen metabolieten van ethanol aanwezig waren in haar bloed, en dat de vrouw dus geen alcohol in haar bloed had. Het mysterie werd almaar groter.

Wel vonden specialisten grote dosissen candida glabrata, een gist die door het lichaam aangemaakt wordt. De gist stapelde zich op in haar blaas bij suikerinname. Candida glabrata lijkt op saccharomyces cerevisiae, ook wel bekend als ‘biergist’, omdat het onder andere gebruikt wordt voor het fermenteren van koolhydraten, zoals bij de bierbereiding.

“Geschokt en verrast”

Volgens Kenichi waren de artsen “geschokt en verrast” toen de waarheid aan het licht kwam. Tot dat punt geloofde niemand dat de vrouw de waarheid sprak over haar alcoholgebruik – tot grote frustratie van de vrouw zelf. “De signalen werden over het hoofd gezien. Misschien komt dit syndroom wel vaker voor bij leverpatiënten, maar wordt de diagnose niet gesteld.”

