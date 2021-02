Een Nederlandse man zou als spermadonor maar liefst 250 kinderen verwekt hebben. Bij veel moeders is het ongeloof groot: “Hoe moet ik dit later aan mijn kinderen uitleggen?” Alvast twaalf moeders zijn een petitie gestart tegen massadonatie.

Aan RTL Nieuws doet de alleenstaande Vanessa haar verhaal. Wanneer ze 36 is voelt ze haar biologische klok tikken en beslist ze om naar een spermadonor te zoeken. Via een kliniek was de behandeling te duur, dus zocht Vanessa op verschillende fora – waar wensmoeders en donoren aan elkaar gekoppeld worden – naar een geschikte donor en kwam zo terecht bij Peter (niet zijn echte naam).

“Heel relaxed”

Meteen lijkt hij de perfecte kandidaat voor Vanessa: Peter is een Nederlander van in de 30, ziet er goed uit, is welbespraakt, vriendelijk én “heel relaxed”.

“Hij gunde mij een gezin”, zegt Vanessa aan RTL. “Hij zei dat hij al acht andere kinderen had verwekt bij andere vrouwen die graag moeder wilden worden. Hij vertelde dat hij die kinderen vanop een afstandje volgde. Dat vond ik mooi om te horen.”

Pseudoniemen

Dankzij Peters donatie krijgt Vanessa een zoontje en een dochtertje, die ondertussen respectievelijk 2,5 en 4 jaar oud zijn. Maar de Nederlandse werd achterdochtig toen ze bezig was met haar tweede zwangerschap. “Ik zat op allerlei fora, en ik wist dat Peter uit Duitsland moest terugkomen voor de tweede inseminatie. Dat zou op een woensdag gebeuren. En toen postte een andere wensmoeder in een groep dat haar donor ook woensdag uit Duitsland zou komen.” Niet veel later ontdekte Vanessa dat Peter op de fora pseudoniemen gebruikte en dat hij al tientallen kinderen had verwekt. “Ik wist niet wat ik hoorde! Hoe moet ik dit aan mijn kinderen gaan uitleggen, straks? Ik ben trouwens niet de enige moeder die hiermee zit, hé,” klinkt het verontwaardigd. “Ik spreek voor een groep van in elk geval twaalf vrouwen, en er komen er steeds meer bij. Onze verhalen lijken in grote lijnen op elkaar. We hebben ons verenigd onder de naam ‘Moms On A Mission’.

“Gezonde kindjes”

RTL kon via Facebook in contact komen met Peter, die anoniem wel zijn verhaal wou doen. “Ik raakte tijdens mijn studie bevriend met een jongen die onvruchtbaar bleek te zijn. Dit maakte een grote indruk op mij, zeker omdat hij ook graag kinderen wilde met zijn vriendin. Hij sprak over adoptie en over spermadonorschap. Ik ben erover gaan lezen en heb na lange tijd nadenken besloten om mij aan te melden als donor”, zegt hij. Dat was in 2007.

“Ik weet precies hoeveel kinderen ik heb verwekt: 250, in ongeveer 100 gezinnen over de hele wereld. Ik vind het ook veel, maar ik vind het ook ontzettend leuk. Want alle kindjes zijn gezond, sociaal en doen het goed op school. Dat mag ook wel gezegd worden.” Al geeft Peter ook toe dat hij niet altijd eerlijk is geweest tegen sommige wensmoeders. “Ik heb een aantal slechte ervaringen gehad in het verleden, waarbij mijn eerlijkheid en openheid werden beschaamd”, aldus de anonieme spermadonor.

Het bericht BIZAR. Nederlandse spermadonor verwekt maar liefst 250 kinderen, moeders zijn in shock verscheen eerst op Metro.