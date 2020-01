Een Nederlander is samen met zijn vrouw holder de bolder de grens over gereden zodat zijn vrouw hier in België kon bevallen. De reden? De man wou zijn zoon Brian Feyenoord noemen, maar dat mag niet in Nederland.

In het Nederlandse Q-music-programma ‘Mattie & Marieke’ legde vader Mikey Wilson het bevallingsverhaal in geuren en kleuren uit. “Mijn zoon heet Brian Feyenoord. Die naam mag je in Nederland niet geven, dus mijn ex moest destijds als de sodemieter naar België toe om daar te bevallen.”

“Dat gaat mij niet gebeuren”

De vervolgvraag stelt hij zichzelf al: “Dan vraag je jezelf natuurlijk af: ‘Waarom geef je een kind de naam Feyenoord?’ Ja, luister. In die tijd dat mijn oudste zoon geboren werd, speelde Leonardo bij Feyenoord. En heel veel gasten die ik ken, gaven hun zoons de naam Leonardo. En wat gebeurt er nou? Die knoepert gaat in no time spelen bij 020. Ja, dan heet je zoon Leonardo. Snap je? Ik denk: ‘Ja, dat gaat mij niet gebeuren’.

Dit bericht bekijken op Instagram Geen woorden maar daden nam hij wel heel letterlijk.. Een bericht gedeeld door Mattie & Marieke (@mattiemarieke) op 14 Jan 2020 om 6:37 (PST)



Maar daar bleef het niet bij. Tijdens het telefoongesprek komen Mattie en Marieke te weten dat zijn andere zoon ook al eens het internet heeft veroverd met deze foto:

Ondertussen is deze driftige uk al wat ouder:

Kent u dat ene jochie nog? Nou die is wat ouder en tja. pic.twitter.com/RKiqIsizij — Jonne Gustæf (@Gustaef) August 4, 2014

Het bericht BIZAR. Nederlander wil zoon ‘unieke’ naam geven, maar daarvoor moet vrouw in België bevallen verscheen eerst op Metro.