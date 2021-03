Vrijdag 19 maart is Wereld Monopolydag, een dag die helemaal in het teken staat van het wereldberoemde spel. Toch zijn de Algemeen Fonds-kaarten aan een flinke opfrisser toe, vindt spelfabrikant Hasbro.

Zo passen schoonheidsprijzen, waar je M10 voor krijgt in het spel, anno 2021 echt niet meer. Vanaf vandaag kan je dus stemmen op nieuwe kaarten, die heel erg in het nu passen. Zoals: “Je hebt geen lokale producten gekocht. Betaal M50.”

Monopoly

Monopoly. Het spel dat al sinds 1935 wordt gespeeld en waarvan al honderden miljoenen exemplaren over de toonbank zijn gegaan, en dat de een uitspreekt als Monopóly en een ander als Monòpoly. En dan hebben we het nog niet eens over hoe vaak mensen naar de gevangenis zijn gestuurd en hoeveel Algemeen Fonds-kaarten er zijn getrokken.

Zeker na het turbulente 2020 is het spel toe aan een opfrisser, vindt spelfabrikant Hasbro. Want veel van de Algemeen Fonds-kaarten passen niet meer in deze tijd. Daarom worden ze allemaal vernieuwd, en daar kun jij mee helpen. Net zoals in 2017 met de pionnen.

Algemeen Fonds

“U hebt de tweede prijs in een schoonheidswedstrijd gewonnen en ontvangt 10M.” Zo luidt de tekst van een van de Algemeen Fonds-kaarten uit Monopoly. Maar laten we eerlijk zijn: schoonheidswedstrijden zijn zó twintigste eeuw. Ook kaarten met lijfrentes en doktersrekeningen voelen achterhaald.

Hasbro vindt dat ook en geeft alle Algemeen Fonds-kaarten na 85 jaar een opfrisser, zodat de zestien kaarten de moderne samenleving beter afspiegelen.

Verkiezingen Monopoly

Speciaal daarvoor lanceert het speelgoed- en entertainmentbedrijf de eerste officiële Monopoly-verkiezingen. Op de website kan je telkens kiezen uit twee opties. Dat deze potentiële Algemeen Fonds-kaarten echt héél erg 2020 zijn, blijkt wel uit de teksten erop. Een greep uit het aanbod:

Je vrienden videobellen met je na een zware dag, verlaat de gevangenis zonder te betalen.

Je hebt geen lokale producten gekocht. Betaal M50.

Je koopt een zak koekjes voor het goede doel. Betaal M50.

Je bent de volkstuintjes aan het wieden en ontdekt een nieuw insect. Geef het een leuke naam en krijg M25.

Je breit zachte truitjes voor de naaktkatten in het asiel. Je krijgt M20.

Je bent vrijwilliger bij het lokale talencentrum en leert een nieuwe taal. Je krijgt M100.

