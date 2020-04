Een Britse man heeft bewezen dat er in tijden van crisis nog altijd rotte appels zijn. Hij stal namelijk vier broodnodige mondmaskers uit een ziekenhuis in Londen. Maar hij werd er ook voor gestraft, want hij vliegt voor 12 weken de gevangenis in.

De 34-jarige man probeerde de mondmaskers te stelen uit het King’s College ziekenhuis, maar werd op heterdaad betrapt door het veiligheidspersoneel. “Hoewel de geldelijke waarde van de gestolen items uiterst klein was, is de mogelijke negatieve impact en de implicaties voor het ziekenhuis, het personeel en de patiënten op zijn zachtst gezegd diepgaand, gezien hun huidige gebruik tijdens deze pandemie”, klonk het streng bij het openbaar ministerie op Twitter. De man pleitte schuldig.

Schaarste

Mondmaskers zijn zeer schaars in Britse ziekenhuizen, net als in veel andere Europese landen. Lees ook : BIZAR. Dit hallucinant bedrag vroeg een Antwerpse slager voor één mondmasker

Het bericht BIZAR. Man vliegt de gevangenis in nadat hij vier mondmaskers steelt verscheen eerst op Metro.