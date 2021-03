Een Texaanse man heeft 20 jaar cel gekregen voor een bankoverval. Niets bijzonders, denk je misschien, ware het niet dat hij net met de vluchtauto een proefritje aan het maken was. De man bleek na de overval tevreden te zijn, en kocht het voertuig na de overval met de buit.

De feiten dateren van 2019. De 50-jarige Eric Dion Warren overhandigde toen een briefje aan een bankbediende in Texas met daarop de volgende woorden: “Dit is een overval. Als je iets probeert met me uit te halen, dan ga je dood. Ik wil 10.000 dollar (8.350 euro) in biljetten van 50 en 100 dollar, nu heb je één minuut, anders vermoord ik je.” Warren zette zijn dreigement kracht bij door een vuurwapen boven te halen. De bange bankbediende overhandigde hem daarop snel briefjes geld – weliswaar met geregistreerde serienummers.

BMW

Na de overval reed Warren gewoon terug naar de autodealer, en gaf hem een voorschot van 3.000 dollar voor de auto. Maar al snel kwam de verkoper erachter dat de beschrijving van de BMW die bij de overval was gebruikt, overeenstemde met het exemplaar dat hij net verkocht had. Hij belde de politie die Warren niet veel later arresteerde. Dankzij de geregistreerde serienummers wisten ze zeker dat het geld dat hij op zak had, van de bank afkomstig was. Zijn wapen bleek nep te zijn. Hij mag nu 20 jaar brommen in de cel.

