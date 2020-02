De arm der wet in het Amerikaanse Cincinnati heeft deze week een bijzondere zaak moeten oplossen. Een man belde hen namelijk 25 keer om te melden dat hij z’n hoodie kwijt was en hulp nodig had om die terug te vinden.

Iedereen heeft wel een lievelingstrui. En als die weg is, kan dat balen zijn. Maar om er nou de politie voor in te schakelen? Het gebeurde afgelopen week toch écht, in Cincinnati. Daar kreeg de politie een telefoontje van een man die ze vroeg “hem te helpen zijn hoodie terug te vinden”. En dat niet één keer, maar 25 keer.

Straalbezopen

Toen de politie het moe was en arriveerde bij de 32-jarige Harves Gardner, troffen ze de man straalbezopen aan. “Hij vroeg om politie-ondersteuning, maar toen de agenten ter plaatse waren bleek de man alleen ritjes door te stad te willen maken, op zoek naar zijn verloren trui”, klinkt het bij de politie.

De agenten droegen de man op terug naar bed te gaan, maar toen de man bleef bleef bellen, besloten ze de dronkaard maar mee te nemen naar het bureau. Hij moet dinsdag voorkomen vanwege het verstoren van publieke hulpdiensten.

