De Amerikaanse zangeres Lady Gaga krijgt een naamgenoot. Een nieuw ontdekt insect heeft de naam Gaga gekregen van een Amerikaanse student omwille van haar uiterlijk.

De Amerikaan Brendan Morris, een student aan de universiteit van Illinois in Amerika, heeft een nieuw insect ontdekt dat oorspronkelijk afkomstig is uit Nicaragua. Het diertje gaat nu door het leven als een Kaikaia gaga, vanwege haar bijzonder uiterlijk, net als zangeres Lady Gaga. Dat meldt Page Six.

“Gevoel voor mode”

De student vond het diertje terwijl hij zo’n 1000 beestjes uit een insectenfamilie onderzocht in een museum in Pittsburgh. “Als er een diertje naar Lady Gaga vernoemd wordt, dan moet dat wel een bijzonder exemplaar zijn. En dat is het geval, vanwege de opvallende hoorntjes die het vrouwelijke insect heeft. Het is net alsof ze gevoel voor mode heeft, iets dat Gaga ook heeft. Ik heb nog nooit zoiets prachtigs gezien”, zegt Brendan.

“Jedem Tierchen sein Pläsierchen” beziehungsweise jedem Tierchen sein berühmter Namenspatron oder seine prominente Namenspatronin. Nun wurde eine #Zikade (Buckelzirpe) nach Lady #Gaga (@ladygaga) benannt: gestatten Kaikaia gaga (Mst)https://t.co/Z6oPZU2J2f pic.twitter.com/Qk7UaiCzF6 — Wissenschaft (@Dlf_Forschung) March 11, 2020

Lady Gaga is niet de eerste die haar naam ziet verschijnen bij een insect. Vorige maand nog werd een nieuwe slak vernoemd naar klimaatactiviste Greta. Ook de bands Metallica en Pink Floyd kregen al een beestje vernoemd naar hen.

