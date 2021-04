Een nieuwe trend die betrekking heeft op de onderste regionen van het lichaam maakt momenteel furore bij Congolese vrouwen: met een spuit bouillon in de anus injecteren in een wanhopige poging om de kont te vergroten. Voor wie het overweegt: artsen raden het (uiteraard) ten strengste af.

Op Twitter deed Dr Silas Agbesi Joy uit de doeken waarom bovenstaande geen goed idee is. Eerst en vooral: bouillon in de anus injecteren is daadwerkelijk iets wat mensen doen. Vooral in de Democratische Republiek Congo, zo blijkt. Daar worden grote derrières vaak gezien als meer begeerlijk en verleidelijk. Het is er een schoonheidsideaal. In het lied ‘Ntaba ya Bandundu’ wordt in Lingala-taal zelfs naar de bizarre praktijk verwezen.

In 2018 wijdde Vice nog een documentaire aan de praktijk. Verschillende vrouwen getuigden over het proces. Velen zijn zich niet bewust van de gezondheidsrisico’s.

Hoge bloeddruk

Maar waarom injecteren sommige vrouwen bouillon in hun achterste? Ze geloven dat het zout en de olie in de bouillon de huid zal doen uitzetten, waardoor het zitvlak groter en ronder zou ogen. Mocht het je op ideeën zetten: dat effect is hoegenaamd niet wetenschappelijk bewezen, en de praktijk is dus allesbehalve wetenschappelijk onderbouwd en verantwoord. Volgens Afrik News heeft de praktijk bij sommige vrouwen al geleid tot infecties en zelfs de dood.

Dr Silas Agbesi Joy waarschuwde onlangs op Twitter dat de praktijk kan leiden tot een hoge bloeddruk, of erger. “Als je bouillon injecteert in de anus, neemt de anuswand een groot deel van het zout op in de bloedbaan. Dat draagt grotendeels bij aan hypertensie, vooral bij Afrikanen.”

