Een Indiase vrouw met 31 vingers en tenen leeft al heel haar leven als kluizenaar. Buurtbewoners vertrouwen haar niet en zeggen dat ze een heks is.

De 63-jarige Kumari Nayak lijdt aan polydactalie, een aandoening waarbij personen met extra vingers en tenen geboren worden. Met haar 19 vingers en 12 tenen behaalde Kumari zelfs het Guinness World Record.

Woman With 31 Fingers And Toes Spotted In India https://t.co/TgSvkPXZg0 pic.twitter.com/urSWJsToqG — Adeyinka (@its_Aadey) January 30, 2020



Maar die medaille heeft ook een keerzijde. De vrouw zegt dat ze zich verplicht voelt om binnen te blijven omdat haar buren haar een heks vinden en haar mijden. Kumari heeft ook geen geld voor een behandeling.

Heksenjagers

“Ik ben in een arme familie geboren en bijgevolg kon ik met mijn aandoening niet naar de dokter”, zegt ze aan Metro UK. “Mijn buren zijn erg bijgelovig en denken dat ik een heks ben. Ze zijn wel nieuwsgierig naar mijn aandoening, maar willen nooit helpen. Ze behandelen me ook anders.” Kumari vreest zelfs voor haar leven. In sommige delen van het land worden vrouwen, die beschuldigd worden van hekserij, gelyncht door ‘heksenjagers’.

Regeringsambtenaren proberen ondertussen een oplossing te vinden voor Kumari. Ze beloofden haar een huis en een pensieon. “We zeggen ook aan haar buren uit dat ze Kumari met liefde en compassie moeten behandelen en dat ze geen heks is”, klinkt het.

