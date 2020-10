Drama in de Nederlandse gay pinguïn community: een pinguïn-homokoppel heeft in de zoo van Amersfoort een heel nest met eieren gestolen van een naburig lesbisch pinguïnstel. Het homokoppel had al een kwalijke reputatie.

Op eieren broeden is een gangbare praktijk in de gay pinguïn gemeenschap: dierenparken voorzien wel vaker niet uitgekomen eieren aan gay koppels met een kinderwens.

Maar deze twee Afrikaanse pinguïns gingen het criminele pad op. Op een onbewaakt moment kaapten ze het nest van een naburig lesbisch koppel. De twee houden de eieren – die overigens niet bevrucht zijn – sindsdien beurtelings warm en bewaken het nest.

“Het is opvallend dat het homostel op het nest van de lesbische pinguïns is gaan broeden. Wij weten namelijk al dat de eieren niet bevrucht zijn”, vertelt dierverzorger Sander Drost in de Nederlandse krant AD.

Niet aan proefstuk toe

Pinguïns broeden meestal twee keer per jaar. “Misschien zullen wij ooit een kuiken verwelkomen dat is uitgebroed door een homokoppel. Wie weet lukt het hen volgend jaar wel”, aldus de dierverzorger nog.

Met hun actie is het homokoppel niet aan zijn proefstuk toe: vorig jaar broedde het stel samen op een ei dat ze op een onbewaakt moment hadden gepikt van een heterokoppel. Dat nieuws werd ook door internationale media opgepikt.

