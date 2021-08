BIZAR. Helikopterpiloot landt onaangekondigd midden in Canadees dorp om ijstaart

Een Canadese piloot moet voor de rechter verschijnen omdat hij besloot om met zijn helikopter midden in een dorp te landen zodat zijn passagier ijsstaart kon kopen. Dat meldde de politie in Canada in een verklaring.

De ongeveer drieduizend inwoners van het dorp Tisdale in de regio Saskatchewan werden opgeschrikt toen de piloot, die niet bij naam wordt genoemd, onaangekondigd op een lege parkeerplaats in de buurt van een supermarkt landde.

Omwonenden dachten aan noodgeval

Omwonenden van de parkeerplaats zagen stof weggeblazen worden toen de helikopter landde. In eerste instantie dachten ze dat er sprake was van een noodgeval omdat de helikopter rood was, dezelfde kleur als een traumahelikopter in Canada.

Maar al snel bleek dat van een noodgeval geen sprake was. Omwonenden zagen kort na de landing één van de passagiers teruglopen naar de helikopter met een ijstaart in zijn handen. «Hij zal wel hongerig zijn geweest», zei de burgemeester van het dorp, Al Jellicoe, tegen CBC News. «Maar dit leek me niet de bedoeling.»

Piloot had geldig vliegbrevet

De Canadese politie deed vervolgens onderzoek naar de zaak en concludeerde dat de piloot «niet vanwege een noodgeval» in het dorp landde. De 34-jarige piloot was wel in het bezit van een geldig vliegbrevet, maar «landde op een illegale plaats», aldus de politie. Op 7 september moet hij voor de rechter verschijnen vanwege het bijzondere incident.

