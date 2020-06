Gezondheidsambtenaren van de stad New York hebben een geüpdatet rapport uitgebracht waarin wordt uitgelegd hoe op een coronaveilige manier seks te hebben. Naast het advies om een mondmasker te dragen, geeft het rapport ook wat kinky sekstips.

In maart brachten de New Yorkse gezondheidsambtenaren al een eerste rapport uit, waarin kussen tijdens het vrijen afgeraden werd en masturberen werd voorgesteld als de veiligste vorm van seks. Lukt het niet alleen, dan werd aangeraden om toch eerst via Zoom een hoogtepunt te proberen bereiken. Was ook dat geen optie, dan moest het met je vaste sekspartner, met condoom en mondmasker.

“Gebruik muren”

In het nieuwe rapport gelden bovenstaande adviezen nog steeds, maar is er ook een opmerkelijk nieuwe raad bijgekomen. “Maak het een beetje kinky”, staat letterlijk te lezen. “Wees creatief met seksstandjes en fysieke barrières zoals muren”, gaat het advies verder, “die staan toe om seksueel contact te hebben zonder dicht face-to-face contact”.

Groepsseks wordt in het nieuwe rapport overigens nog steeds afgeraden, maar als het toch moet, doe het dan in een “grote, goed verluchte ruimte”, luidt het. Achteraf je handen goed ontsmetten met alcoholgel blijft een must.

