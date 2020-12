Er bestaan heel wat lekkere dingen op de wereld, maar toch blijft de mens op zoek gaan naar nieuwe gerechten. Waarom, vraag je je af? Wel, dat is een goede vraag waar ook wij het antwoord niet op weten. Hoe het ook zij, het Britse Crieff Hydro Hotel en ijsjesmerk Mackie’s hebben een wel erg opmerkelijke ijssmaak toegevoegd aan het toch al uitgebreide assortiment desserts.

De meeste mensen kiezen tijdens de feestdagen voor klassiekers. Chocolademousse, crème brûlée, tiramisu… Je kent ze wel. Maar als je dit jaar eens origineel wil uitpakken tijdens je kerstdiner met je bubbel, is er ook een andere optie.

Kalkoen en veenbessen

Crieff Hydro Hotel en Mackie’s ontwikkelden namelijk ijs dat smaakt naar… kalkoen met veenbessen. Een smaak die je eerder zou verwachten tijdens het hoofdgerecht, maar waarom zouden we ons houden aan de gebruikelijke smaakvoorschriften? “Het is een ijssmaak die ik nooit eerder heb geproefd en die zonder twijfel tot de verbeelding van onze bezoekers zal spreken. Het is de perfecte gelegenheid om iets nieuws toe te voegen aan het feestseizoen en wie weet wordt kalkoenijs wel de nieuwe jaarlijkse traditie”, aldus Richard Leckie, wiens familie de scepter zwaait in het Crieff Hydro Hotel. Goed geprobeerd, maar eerlijk gezegd denken we toch dat we het houden bij een moelleux – 2020 was al bizar genoeg.

Het bericht BIZAR. Feestelijk klinkt dit kalkoenijs wel, maar is het ook lekker? verscheen eerst op Metro.