Op ‘Temptation Island’ zijn de badkamers de enige plek waar de deelnemers veilig zijn van de vele camera’s, maar in een onderzoekslabo van de universiteit van het Amerikaanse Stanford is zelfs dat niet langer het geval. Wetenschappers hebben daar een toilet in elkaar gestoken dat foto’s neemt van de mensen die hun gevoeg komen doen. De beelden zijn niet van de gezichten van de testpersonen, maar van hun anussen. Het toilet scant alle achterkanten die passeren en kan ze zelfs herkennen.

Elk uitgang is uniek

De Precision Health Toilet is uitgerust met vier camera’s. Een die de stoelgang bekijkt, twee die de stroom van de urine volgen en een die foto’s maakt van de anussen. Samen analyseren ze de urine en stoelgang van de gebruikers. Om te weten wie welk pakketje in het toilet achterlaat, matcht het toilet de resultaten van een vingerscan op de knop om door te trekken met een scan van de ‘anale vingerafdruk’.

“Het idee om de menselijke anus te gebruiken om iemand biometrisch te identificeren is niet nieuw”, vertelt co-auteur dr. Seung-min Park over het onderzoek dat in het magazine Nature uit de doeken werd gedaan. “De Spaanse schilder Salvador Dali wist al dat de anus bestaat uit 35 tot 37 vouwen die samen voor een unieke vorm zorgen.”

Alle data wordt draadloos doorgestuurd naar de cloud, waar de privacy van de verschillende achterwerken verzekerd is, aldus Seung-min Park. Met de gegevens hopen de wetenschappers een eerste stap te zetten in een langdurig onderzoek naar verschillende aandoeningen en ziekteverschijnselen, zoals een vergrote prostaat, prikkelbaredarmsyndroom en urineweginfecties.

