Van kinds af aan is het toilet een voorwerp – of kamertje – waar je meermaals per dag mee in aanraking komt. Of het nu is voor een kleine boodschap, een grote boodschap of een potje overgeven nadat je te diep in het glaasje hebt gekeken: de wc is een vertrouwd gezicht.

Ook de manier waarop je op toilet gaat, is steeds gelijk. Behalve wanneer je eten er langs de verkeerde kant weer uitkomt, ga je normaal gezien met je benen naar voren en je rug richting de spoelbak zitten. Ja, de mannen onder ons hebben vaak een staande rendez-vous, maar dat is weer een ander verhaal. Op TikTok zijn er nu echter ook mensen die het toilet net een tikje anders gebruiken.

Verveling

De pandemie doet duidelijk wat met een mens. We zitten met z’n allen het gros van de tijd binnen en verveling is dan ook eerder regel dan uitzondering. Daardoor zijn sociale mediakanalen als TikTok populairder dan ooit en zien we de ene viral trend na de andere passeren. Dit keer trekken TikTokkers massaal de aandacht door omgekeerd (met de benen naar de spoelbak en je rug in de leegte) op toilet te gaan.

Eten, drinken en series kijken

Die trend werd gestart door TikTokster @AmyWoahh. Als je je nu net als ons afvraagt waarom een mens zoiets zou doen, kunnen we daar kort en bondig op antwoorden. Om te kunnen eten terwijl je een kakske doet. Zo kan je je eten en drinken op de spoelbak zetten en ongestoord, op je gemak van het toilet gebruikmaken. Sommige van haar volgers gaven bovendien aan dat je de spoelbak ook als laptopstand kan gebruiken en zo kan genieten van je favoriete serie. We willen je wel even waarschuwen, want door te lang op de pot te blijven zitten, loop je meer risico op aambeien. Bovendien is eten op het toilet niet wat je noemt hygiënisch. Jammer, maar helaas!

Het bericht BIZAR. DIT is waarom TikTokkers omgekeerd op toilet gaan verscheen eerst op Metro.