Een chauffeur is onder invloed van verdovende middelen het tarmac opgereden van een luchthaven in Thailand. De luchthavenleiding keek geschokt toe hoe de auto richting een vliegtuig reed dat net geland was op de Internationale luchthaven van Suvarnabhumi in Bangkok.

Op beelden van het incident is te zien hoe de man weg van de landingsbaan geëscorteerd wordt door personeel van de luchthaven. De video is in een mum van tijd viraal gegaan op sociale media.

“Verkeerde bocht”

De persoon die aan het filmen was gaf zijn ongezouten mening over de beveiliging op de luchthaven: “Ik heb geen flauw benul hoe die auto op de landingsbaan is terechtgekomen”, klinkt het. “Dit is zo’n groot gat in de beveiliging van de luchthaven. Verschrikkelijk.”

Volgens de luchthaven werd de man snel gespot en gearresteerd door de luchthavenpolitie. Hij werd geïdentificeerd als Prathipat Masakul en beweerde “een verkeerde bocht” genomen te hebben.

