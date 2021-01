Een serveerster in de Amerikaanse staat Florida heeft een 11-jarig jongetje gered van mishandeling. Het viel de vrouw op dat het jongetje niks at in het restaurant waar hij met zijn ouders zat en ook de blauwe plekken op zijn gezicht en arm gaven haar geen goed gevoel. Via een briefje vroeg de serveerster het jongetje stiekem of hij hulp nodig had. Toen de elfjarige aangaf inderdaad hulp te willen, schakelde de vrouw de politie in, zo meldt CNN.

Flavaine Carvalho had op de desbetreffende dag eigenlijk helemaal niet op haar werk moeten zijn. Ze was vrij, maar doordat één van haar collega’s op het laatste moment ziek werd, besloot ze in te vallen.

Aan het eind van een drukke dag zat er nog één familie in het restaurant. Volgens Carvalho had het jongetje een mondmasker op en een hoodie aan en zat hij aan tafel met twee volwassenen en een jong meisje.

Geen eten

Het viel de serveerster op dat het jongetje een schram tussen zijn wenkbrauwen had en dat hij geen eten bestelde of consumeerde, terwijl er wel eten op tafel stond. Ze vond het maar raar zeker aangezien de volwassenen en het meisje wel aan het praten waren met elkaar.

Carvalho besloot naar de tafel toe te lopen om te vragen of alles naar wens was. Toen een van de volwassenen stelde dat het jongetje thuis wel zou eten, wist ze dat er iets aan de hand was. “Je weigert een kind geen eten, zeker niet als je al in een restaurant bent”, verklaart de serveerster.

Blauwe plekken

Naast het gedrag van de volwassenen zag de Amerikaanse nu ook de blauwe plekken op het gezicht en op de arm van het jongetje. “Ik wilde gewoon iets doen. Ik kon hem niet weg laten gaan zonder hem te helpen.”

De serveerster schreef een briefje om de elfjarige te vragen of hij oké was en gaf het op zo’n manier aan het jongetje dat de ouders het niet konden zien. Het jongetje schudde zijn hoofd. “Ik wist vrijwel zeker dat hij te bang was om om hulp te vragen”, stelt Carvalho. De vrouw schreef vervolgens op een ander briefje de vraag of de jongen hulp nodig had. Het jongetje knikte en gebaarde met zijn handen dat hij niet wist wat hij moest doen. De serveerster besloot daarop zowel haar baas als de politie te bellen.

SEE SOMETHING, SAY SOMETHING: We talked with an Orlando Restaurant Manager who saw a family withholding food from a boy at a table. She noticed bruises on his body and created a sign to secretly ask the child if he needed help. When he signaled “Yes” she called us. pic.twitter.com/U8m9MG1KUN — Orlando Police (@OrlandoPolice) January 14, 2021

Geslagen met bezem

Eenmaal ter plaatse ging de politie in gesprek met de jongen. Hij vertelde dat hij mishandeld werd door zijn stiefvader. Zo werd hij geslagen met een houten bezem, op zijn kop aan een deur gehangen en werd hem regelmatig eten ontzegd als straf.

Met Kerstmis werd de jongen zwaar mishandeld. Zijn ouders vertelden hem dat de mishandeling het idee van de Kerstman was. Hij werd vastgebonden en moest zichzelf zien te bevrijden. Ook werd hij op zijn kop in de deuropening gehangen en moest hij 30 minuten lang planken. Als dat hem niet lukte werd hij geslagen.

Op het nippertje gered

De ouders van de jongen werden gearresteerd en zitten vast in afwachting van het proces. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht.

Orlando waitress became suspicious when little boy wasn’t allowed to order food, then she noticed bruises on his arms. She held up hand written sign behind parents saying ‘Do you need help?’ The boy signaled ‘yes’, so she called police. Both parents arrested for child abuse. pic.twitter.com/yQRr8Z0lCB — Mike Sington (@MikeSington) January 14, 2021

“We geloven echt dat het een wonder is dat we dit kind hebben kunnen helpen”, stelt Rafaela Cabede, de eigenaar van het restaurant. “Dankzij de serveerste zijn er twee kinderen gered.” De politiechef van Orlando sluit zich daarbij aan. “Het was waarschijnlijk tot een moordonderzoek gekomen als ze niet had ingegrepen.”

Bron: Metro Nederland

Het bericht Amerikaanse serveerster redt zwaar mishandeld jongetje verscheen eerst op Metro.