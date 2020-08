Opnieuw hebben agenten in de Verenigde Staten een zwarte man neergeschoten. De man, Jacob Blake, zou ongewapend zijn geweest en in de rug zijn geschoten toen hij in een auto wilde stappen. Opmerkelijk detail: volgens een burgerrechtenadvocaat zaten zijn drie zonen in die auto. Blake werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De feiten speelden zich af in de Amerikaanse stad Kenosha, in de staat Wisconsin. De politie had een melding gekregen van huiselijk geweld en kwam ter plaatse. Volgens getuigen wilde Blake een ruzie bijleggen tussen twee vrouwen.

Op schokkende beelden is te zien hoe het slachtoffer rustig naar zijn wagen stapt, maar nagezeten wordt door enkele agenten. Een van hen richt zijn wapen op de rug van Blake en wanneer hij probeert in te stappen, lost de agent meerdere schoten.

Video shows #Wisconsin police shooting a Black man multiple times as he enters a car on Sunday. The man, identified by Wisconsin Gov. Tony Evers (D) as Jacob Blake, is in serious condition, according to the Kenosha Police Department. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/iPfeESWwGO — CCTV+ (@CCTV_Plus) August 24, 2020

Burgerrechtenadvocaat Ben Crump laat op Twitter weten dat Blake voor de ogen van zijn drie zonen werd neergeschoten, ze zaten alle drie in de wagen.

Confirmed: Jacob Blake’s 3 SONS were IN THE CAR he was getting into when @KenoshaPolice shot him tonight. They saw a cop shoot their father. They will be traumatized forever. We cannot let officers violate their duty to PROTECT us. Our kids deserve better!! #JusticeForJacobBlake — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

Protesten

Ondertussen zijn er protesten uitgebroken in Kenosha. In de stad is een nachtelijk uitgaansverbod afgekondigd. De gouverneur van Wisconsin, Tony Evers, heeft gezegd dat er een onderzoek komt. Het incident komt na maanden van felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dood van een zwarte verdachte in mei in Minneapolis door toedoen van een blanke agent. Lees ook : Hevige protesten in Atlanta na nieuw geval van politiegeweld tegen zwarte man

