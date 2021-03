Een vrouw zag onlangs een lintje hangen aan de deurklink van een auto. Ze waarschuwt dat het een vaak gebruikte manier kan zijn voor mensen met slechte bedoelingen.

De vrouw zat in haar auto op de parking van een winkel en spotte een lintje aan de deurklink van een andere wagen. Even later zag ze hetzelfde fenomeen bij de auto naast haar. Ze filmde het gegeven en deelde de video op TikTok. “Is dit een grap? Ik hoop dat er niemand ontvoerd wordt” en “We hebben er nog een gevonden. Ik ben hier weg”, schrijft ze erbij.

Afleidingsmanoeuvre

Haar volgers vroegen zich af wat er zo gevaarlijk is aan een lintje aan de deurklink van een auto. Al snel maakte een volger duidelijk dat criminelen die tactiek gebruiken om mensen af te leiden. “Het duurt lang voor je het eraf krijgt. Zelfs al heb je een mes bij, dan nog duurt het even. In zo’n situatie kan je best terugkeren naar een plaats met veel volk en aan iemand vragen om mee naar je auto te wandelen”, klinkt het.

Ballonnen

De eigenaar van een van de auto’s zag de video en zei dat ze veilig was. Ze had het lintje er zelf per ongeluk laten hangen nadat ze ballonnen aan haar autodeur had gehangen voor een feest.

TikTok / @ice.lemon.water

Het bericht Als je DIT ziet hangen aan je auto, ben je mogelijk in gevaar (video) verscheen eerst op Metro.