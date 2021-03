Op videobeelden is te zien hoe een oplettende moeder mogelijk het leven van haar kind heeft gered door gericht en meteen te handelen terwijl hij aan het stikken was.

Het aangrijpende tafereel speelde zich af in Australië. Op de beelden is te zien hoe een gezin samen naar televisie aan het kijken is. Het zoontje, een peuter, steekt iets in zijn mond, maar dat komt vast te zitten in zijn keel en hij begint te stikken.

Ondersteboven

Van zodra zijn moeder opmerkt dat er iets mis is, neemt ze hem ondersteboven vast, met zijn rug naar haar toe, en slaat ze enkele keren in een opwaartse beweging tussen zijn schouderbladen. Daardoor vliegt het stukje dat zijn luchtpijp blokkeerde uit zijn mond en loopt het gelukkig goed af.

EHBO-opleiding

Het filmpje werd op Instagram gedeeld door Tiny Hearts Education, een Australische instantie die EHBO-opleidingen aanbiedt aan jonge ouders. “Deze moeder wist perfect wat ze moest doen in dergelijke situatie en daardoor kon ze haar zoontje veilig en wel in bed leggen”, klinkt het.

WAARSCHUWING: De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Het bericht Alerte moeder redt haar stikkende zoontje net op tijd (video) verscheen eerst op Metro.